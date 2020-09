OM Mercato : On connait les 5 joueurs à vendre à Marseille !

Lors de la présentation de Yuto Nagatomo à la presse, Pablo Longoria avait rassuré André Villas-Boas sur le désir de l’ OM de recruter un autre attaquant cet été. Mais le directeur du football n’a pas manqué de prévenir que l’Olympique de Marseille souhaitait également vendre.

Un attaquant recruté après avoir vendu ?

Cet été, l’ OM a déjà signé le milieu défensif Pape Gueye (arrivé libre du Havre AC), le défenseur central Leonardo Balerdi (prêté par le Borussia Dortmund) et le latéral gauche Yuto Nagatomo (fin de contrat avec Galatasaray). Désormais, André Villas-Boas souhaite attirer un attaquant pour boucler le recrutement estival de l’Olympique de Marseille. L’attaquant qui sera recruté est censé concurrencer Dario Benedetto. Une tâche que le technicien portugais n’aurait pas l’intention de confier à Valère Germain. Pablo Longoria a assuré qu’il recruterait cet attaquant pour satisfaire l’entraîneur marseillais. Mais le responsable espagnol n’a pas manqué d’évoquer la contrepartie de la signature d’un nouvel élément offensif. En effet, entre la crise économique et les menaces du fair-play financier, l’ OM ne serait pas en mesure de signer un attaquant sans avoir d’abord vendu des joueurs. Et Pablo Longoria tiendrait désormais une liste de 5 joueurs à vendre.

L’ OM met 5 joueurs sur le marché

L’ancien responsable turinois n’a pas perdu de temps pour cocher 5 noms sur sa liste de joueurs à vendre lors de ce mercato estival. Selon les informations de La Provence, il s’agit des avant-centres Kostas Mitroglou (32 ans) et Valère Germain (30 ans), des milieux de terrain Maxime Lopez (22 ans) et Kevin Strootman (30 ans) et du latéral gauche Christopher Rocchia. Les recruteurs sont prévenus.