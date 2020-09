Nîmes Olympique : Menace signalée pour le futur « Slimani »

Annoncé proche du Nîmes Olympique, Karim Aribi pourrait prendre la direction du Portugal. Un club de Liga NOS ferait le forcing pour recruter le buteur algérien.

Le Nîmes Olympique en danger dans le dossier Aribi

Le Nîmes Olympique souhaite recruter un nouveau renfort offensif. La direction du club gardois a coché le nom de Karim Aribi pour renforcer son attaque. Pour La Gazette de Nîmes, les Crocos ont déjà adressé une offre à l’ES du Sahel pour le joueur de 26 ans. Le média local croit savoir que Nîmes a proposé 850 000 euros (bonus compris) pour le buteur algérien. Mais le pensionnaire de Ligue 1 n’est pas le seul prétendant européen d’Aribi. Le Buteur indique que le Sporting Braga pourrait compromettre les plans des Crocos. La publication algérienne assure que le club portugais a également transmis une offre à la formation tunisienne pour s’attacher les services de son avant-centre.

Le choix d’Arabi déjà connu ?

Comme le Nîmes Olympique et le Sporting Braga, des clubs du Golfe s’intéressent également à Karim Aribi. Mais ces derniers prétendants ont peu de chances de recruter l’attaquant. Sous contrat avec l’ES du Sahel jusqu’en 2022, le joueur a déjà une idée de sa prochaine destination. « Je suis encore jeune et j’ai envie de jouer en Europe. C’est l’objectif de tout footballeur ambitieux. C’est mon souhait le plus cher », avait-il confié au Buteur. Karim Aribi sort d’une belle campagne continentale avec son club. Il a inscrit 10 buts en autant de rencontres lors de la dernière Ligue des champions africaine. Sa puissance, son instinct de buteur et son jeu de tête lui valent souvent des comparaisons avec son compatriote Islam Slimani (Leicester). Comme lui, il pourrait donc évoluer sur le Vieux continent dans les prochaines semaines.