PSG Mercato : Une pépite du club devient professionnelle

Après les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le PSG a retenu la leçon. Et depuis, le club blinde le bail de ses pépites. C’est le cas de Nathan Bitumazala, à qui le Paris Saint-Germain a offert ce jeudi, un premier contrat professionnel.

Qui est Nathan Bitumazala ?







Formés au PSG, le très prometteur défenseur Tanguy Kouassi et la pépite Adil Aouchiche ont quitté le club de la capitale cet été. En fin de contrat aspirant pro, l'arrière central et le milieu offensif (18 ans) sont ainsi partis sans contrat professionnel avec leur club formateur. Le premier s’est engagé librement avec le Bayern Munich, tandis que le second a rejoint l’ASSE où il a l’entière confiance et l’attention particulière de. Pour éviter de perdre encore d’autres talents, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule. Ainsi, il a offert un premier contrat professionnel d’une durée de trois ans à Nathan Bitumazala. « Le PSG est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel du milieu de terrain de 17 ans. Il s'est engagé avec les Rouge et Bleu jusqu'en 2023 », a communiqué le club de la capitale.Nathan Bitumazala, le néo-pro parisien, est né le 10 décembre 2002 en région parisienne, dans la ville de Fontainebleau. Il a rejoint le Paris Saint-Germain à 13 ans. En 2015, alors licencié avec le club de Savigny-le-Temple, le droitier intègre le centre de préformation du PSG, avant d’être promu officiellement au sein de la sélection des jeunes lors de la saison 2017-2018. Entre-temps, il a paraphé un bail aspirant en janvier 2018. Deux ans plus tard, Nathan Bitumazala signe donc son tout premier contrat professionnel, après avoir découvert la Youth League avec les U19 de