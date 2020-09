FC Nantes : Tensions Gourcuff - Ziani, Philippe Mao a tranché

Christian Gourcuff, entraîneur de l’équipe A du FC Nantes, et Stéphane Ziani, coach des U19 nantais, sont en conflit. Le second accuse le premier de mal gérer les jeunes du centre de formation. Philippe Mao est intervenu pour mettre les points sur les i.

FC Nantes : Stéphane Ziani dézingue Christian Gourcuff

Stéphane Ziani n’est pas du tout content de Christian Gourcuff. Il accuse l’entraîneur du groupe professionnel du FC Nantes de faire une « gestion… catastrophique » des U19 nantais au point que les jeunes talents « veulent tous se barrer ! ». « Basila et Mendy, deux internationaux U20 qui sont en fin de contrat, vont partir libres », a indiqué Stéphane Ziani pour 20 Minutes avant de déplorer l’absence de projet pour les jeunes Nantais et leur utilisation « comme des bouche-trous » par Christian Gourcuff. Dans Ouest-France, l’entraîneur des U19 du FC Nantes s’est montré encore plus acerbe. Il a dénoncé une « relation entre la formation et le staff pro… pas constructive… nulle » et qui donne l’impression d’avoir affaire à deux clubs qui se découvrent.

Philippe Mao remet de l’ordre

Philippe Mao n’est pas resté insensible aux critiques de Stéphane Ziani contre Christian Gourcuff. Le nouveau coordinateur sportif du FC Nantes est rapidement monté au créneau pour apaiser les tensions entre les deux entraîneurs et pour placer chacun devant ses responsabilités. Dans les colonnes de Ouest-France, Philippe Mao a prévenu qu’un « tel dérapage ne doit pas se reproduire ». Une mise en garde qui s’adresse plus à Stéphane Ziani à qui il a été demandé de respecter la hiérarchie. Enfin, le nouveau coordinateur sportif a décidé d’assurer le lien entre le centre de formation et le groupe professionnel.