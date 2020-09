RC Lens - PSG : Franck Haise n’acceptera pas un autre report

Le RC Lens a accepté que son match contre le PSG soit reprogrammé une première fois. Cependant, Franck Haise prévient qu’il n'est pas prêt à supporter un second report.

RC Lens : Franck Haise, « j’espère bien qu’on va jouer »

Le RC Lens devait affronter le PSG le samedi 29 août dernier, mais à la demande des Parisiens, la LFP a repoussé le match au jeudi 10 septembre. Alors que les cas positifs au Covid-19 déclarés au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain laissent planer le doute sur le match, Franck Haise prévient : « Le match a déjà été reporté une fois, alors oui, j’espère qu’on jouera ». L’entraîneur du Racing Club a également informé qu’il avait refusé, « dans un premier temps », le report du match de la 2e journée. « On a demandé une autre date, le 23 septembre, qui n’a pas non plus été accordée. [… ] Si on donne une semaine de vacances aux joueurs du PSG, ils sont autorisés à les prendre… », a confié Franck Haise, dans des propos rapportés par La Voix du Nord.

Le match maintenu au 10 septembre, pour l'instant

Il faut préciser qu'il n'est pas question d'un deuxième report du match RC Lens - PSG jusqu'à ce jour, selon la LFP. Le protocole sanitaire de la Ligue est d'ailleurs bien précis sur les conditions pour reporter une rencontre. Il faut au minimum 4 joueurs testés positifs au sein d'une équipe pour que le match soit repoussé. Or, le Paris SG a signalé trois cas positifs mercredi, dans son communiqué.