SRFC Mercato : L’ OM pourrait oublier Niang pour Adem Ljajic

L’ OM, intéressé par M’Baye Niang du SRFC, pourrait finalement se rabattre sur Adem Ljajic. Contrairement à l’attaquant du Stade Rennais, le joueur de Besiktas offre un avantage non négligeable pour les dirigeants marseillais, son prix.

SRFC : Fermeture de la porte pour M’Baye Niang à l'OM ?

André Villas-Boas aimerait recruter M’Baye Niang pour renforcer son secteur offensif. Mais pour exaucer son voeu, la direction de l’ OM devra offrir au Stade Rennais quelques 12 millions d’euros plus des bonus. Même si Pablo Longoria affirme que l’ Olympique de Marseille a de quoi s’offrir un joueur d’un certain standing, la décision d’enrôler l’attaquant du SRFC, qui viendra avec un gros salaire, n’a pas encore été prise, alors que les Bretons se sont déjà renforcés avec Serhou Guirassy arrivé d’Amiens SC. La course aux bonnes affaires étant devenue le sport favori des dirigeants marseillais, une nouvelle piste aurait été dénichée par Pablo Longoria, le nouveau patron du domaine sportif.

Adem Ljajic, nouvelle cible de l'Olympique de Marseille

En effet, selon le média turc Aksam Spor, l’ OM se serait lancé aux trousses de Adem Ljajic. Ce joueur évoluant au poste de milieu offensif à Besiktas plait au directeur sportif marseillais. Le côté joueur polyvalent du serbe séduirait également André Villas-Boas, l’entraîneur du club phocéen. Suffisant pour détourner le portugais de la piste du buteur du Stade Rennais M’Baye Niang ? Seule l’issue du dossier situera sur le degré d’intérêt du club phocéen pour le Rennais. Adem Ljajic sort d’une saison avec 5 buts en 24 matchs de championnat. Même s’il avait été acheté 6,5 millions d’euros au Torino, son prix est aujourd’hui estimé à 8 millions d’euros, loin des 15 millions d’euros d’avant Covid-19.