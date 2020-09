OL : La direction se prononce sur le cas Jeff Reine-Adélaïde

Jeff Reine-Adélaïde a récemment défrayé la chronique en évoquant un départ de l’OL. Du côté de la direction de l’Olympique Lyonnais, on tente de calmer le jeu suite à la sortie du milieu de terrain.

Cheyrou tranche pour Jeff Reine-Adélaïde

Juste un an après sa signature à Lyon, Jeff Reine-Adélaïde ne voit plus son avenir avec l’OL. L’ancien milieu d’Angers l’a fait savoir après le dernier match remporté par les Gones contre le Dijon FCO (4-1). Alors que le joueur de 22 ans ne voile plus ses envies de départ, du côté de la direction lyonnaise, Bruno Cheyrou temporise. S’il comprend les revendications d’Adélaïde, le chef de la cellule de recrutement du club rhodanien ne voit pas l’international Espoirs (17 sélections/6 buts) partir durant ce mercato. « Je pense que c’est plutôt parfois légitime et normal que des joueurs qui jouent moins aient envie de jouer et aient cette ambition [...] Il n’y a rien de dramatique, bien au contraire. Je pense que Jeff est un joueur exceptionnel et qu’il va beaucoup nous apporter cette saison », a-t-il confié à Téléfoot.

Juninho pointe une faiblesse d’Adélaïde

Comme Bruno Cheyrou, Juninho refuse d’attiser des quelconques tensions avec le milieu de terrain. Le directeur sportif lyonnais estime que Jeff Reine-Adélaïde manque encore d’expérience, d’où sa sortie incendiaire. « Il a envie de jouer, de récupérer sa place. Après ses discussions avec le coach, il a peut-être estimé que c’était insuffisant pour se faire entendre. Il a peut-être fait preuve d’un manque d'expérience », a indiqué le Brésilien sur OLTV.