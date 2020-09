OL Mercato : L’avenir de Memphis Depay préoccupe Cheyrou

L’avenir de Memphis Depay à l’OL préoccupe sérieusement la direction du club rhodanien. Bruno Cheyrou a donné son avis sur le futur du capitaine de l’Olympique Lyonnais.

« Tout l'OL aimerait que Memphis Depay reste »

Alors qu’il tient une offre de prolongation de son contrat depuis 2019, Memphis Depay fait attendre l’OL. Le Néerlandais prend son temps et son attitude alimente la rumeur sur son désir de quitter la capitale des Gaules. Il est en effet dans sa dernière saison de contrat car son bail prend fin le 30 juin 2021. Ses coéquipiers, le staff technique lyonnais et les dirigeants du club souhaitent pourtant la prolongation de l’attaquant de 26 ans. Le patron de la cellule recrutement de l’OL, Bruno Cheyrou, confirme la tendance. « Memphis Depay est l’un des meilleurs joueurs de notre équipe, donc forcément, tout le monde ici aimerait pouvoir le garder », a-t-il déclaré sur Téléfoot. Lyon n’est certes pas qualifié pour la Ligue des champions (2020-2021), mais le club rêve « d’une équipe la plus compétitive possible pour la saison prochaine ». Du coup, il fera tout pour prolonger le bail de son capitaine.

L'OL restera attentif au marché

Parlant plus généralement du mercato estival lyonnais, Bruno Cheyrou a laissé entendre que c’est « le marché qui va en décider », comme l’a « parfaitement dit » Rudi Garcia. « Par rapport à certaines situations, on sera obligé d’écouter et d’être attentif au marché », a-t-il indiqué. Rappelons que l'OL a levé l'option d'achat de Karl Toko-Ekambi et a récupéré Tino Kadewere. Ce dernier a été recruté en janvier 2020, mais avait été prêté au Havre AC dans la foulée de son transfert, jusqu'en juin dernier. Il y a également Cenk Özkaçar (19 ans) recruté à Altay SK en Turquie.