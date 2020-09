Bordeaux : Crise, Frédéric Longuépée discrètement viré ?

Frédéric Longuépée est en conflit avec les supporters des Girondins de Bordeaux. Le président du club au scapulaire ne se fait plus entendre. Le porte-parole des Ultramarines évoque une possible mise à l’écart du dirigeant bordelais par King Street.

Bordeaux : Frédéric Longuépée à couteaux tirés avec les supporters

Les Ultramarines n’apprécient pas la présence de Frédéric Longuépée à la tête de leur club de coeur. Lors d'une récente manifestation devant le château du Haillan, ce groupe de supporters bordelais avait exhibé une banderole appelant à la démission de Frédéric Longuépée de la présidence des Girondins de Bordeaux. Face à la pression des supporters, le président des Girondins aurait-il démissionné ou aurait-il été mis à l’écart par King Street ? Aucun communiqué officiel du club bordelais ne permet de répondre à cette question.

Le président bordelais écarté par King Street ?

Florian Brunet n’exclut pas une « marginalisation » de Frédéric Longuépée depuis plusieurs semaines. Le nouveau directeur sportif de Bordeaux, Alain Roche, confiait à Sud-Ouest qu’il traitait directement avec King Street. « Le bruit court depuis des semaines que King Street a pris la décision d’écarter Frédéric Longuépée. D’ailleurs où est-il ? Depuis son clash avec RMC silence radio et c’est tant mieux », a posté le porte-parole des Ultramarines sur son compte Twitter. Florian Brunet a ensuite cité l’exemple d'Anthony Thiodet (ex-directeur de la stratégie stade et réseau) pour montrer que c’est bien une façon de faire de King Street, à savoir virer discrètement un responsable et officialiser son licenciement plus tard. « Souvenons d'Anthony Thiodet viré depuis fin mai et officialisé deux mois plus tard », a rappelé le responsable des Ultramarines avant d’espérer « le même épilogue... » pour Frédéric Longuépée.