OGC Nice Mercato : Adrien Tameze rentre en Italie (Off.)

Comme attendu, Adrien Tameze quitte l’OGC Nice. Les Aiglons ont officialisé le départ du milieu de terrain jeudi soir. Le joueur de 26 ans rejoint l’Hellas Vérone.

On ne reverra plus Adrien Tameze sous les couleurs de l’OGC Nice. Jeudi, le Gym a annoncé le départ du milieu de terrain défensif, qui évoluera à l’Hellas Vérone, 9e de Série A la saison dernière. « L’OGC Nice et l’Hellas Vérone sont tombés d’accord sur le transfert d’Adrien Tameze […] L’OGC Nice lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de son parcours », a indiqué le Gym dans son communiqué. Le montant de son transfert et la durée du contrat du milieu avec son nouveau club n’ont pas été révélés. Arrivé en 2017 en provenance de Valenciennes, il quitte Nice à un an de l’échéance de son contrat. Au total, il a disputé 85 matchs avec le Gym pour 2 buts et 6 passes décisives.

Un retour en Série A pour Tameze

En signant à l’Hellas Vérone, Adrien Tameze s’inscrit désormais dans la durée en Série A. Le milieu de terrain a passé six mois en prêt à l’Atalanta Bergame la saison dernière. Durant sa pige, il a disputé 9 rencontres sous les ordres de Gian Piero Gasperini. Avec « La Dea », le natif de Lille a terminé à la 3e place du championnat italien. Formé à l’AS Nancy, le milieu de 26 ans va évoluer pour le sixième club de sa carrière.