ASSE Mercato : Accord Yann M'Vila - Olympiakos

Yann M'Vila, le milieu de terrain tricolore, devrait quitter l’ ASSE dans les prochains jours. L’ancien joueur du Stade Rennais s’est pratiquement mis d’accord avec l’Olympiakos, selon l’ancien international français Mathieu Valbuena.

Yann M'Vila vers un départ de l' AS Saint-Étienne ?

À l’ ASSE, l’avenir de Yann M'Vila s’est bouché cet été. Claude Puel veut rajeunir l’effectif du club ligérien et a pour ce cela mis en avant plusieurs jeunes, dont ses nouvelles recrues. Pour le stage de présaison, le technicien de l’AS Saint-Étienne avait laissé le joueur formé au SRFC à la maison, ce qui l’avait poussé à faire un tweet demandant du respect pour sa carrière de footballeur. Pour calmer les esprits, Claude Puel lui a accordé près de 20 minutes de temps de jeu lors de la réception du FC Lorient (2-0). Cependant, Yann M'Vila qui n’est pas dupe a très bien compris le message qui lui a été envoyé au moment du départ de l’équipe stéphanoise en stage de présaison. Depuis lors, ses agents lui cherchent une porte de sortie qui a été trouvée en Grèce. L’Olympiakos où évolue Mathieu Valbuena est aux trousses de l’ancien sociétaire du Stade Rennais.

L' ASSE attendue pour boucler le transfert

Selon l’ancien marseillais, Mathieu Valbuena, l’Olympiakos s’intéresse effectivement à Yann M'Vila pour renforcer son milieu de terrain. L’ex-tricolore a fait cette affirmation dans le “Top of The Foot sur RMC Sport”. Il a déclaré : « Oui, l'Olympiakos est sur Yann M'Vila. On attend l'accord de Saint-Étienne. Lui a envie de venir ». Le joueur est d’accord pour rejoindre le club grec, mais l’ ASSE doit d’abord y trouver son compte avant son transfert. L’Équipe faisait état d’un accord existant entre la direction de l’ ASSE et Yann M'Vila. En retour de son effort financier consenti au moment de rejoindre le club, un pourcentage lui aurait été réservé sur le montant de son futur transfert. En cas d’accord entre l’ AS Saint-Étienne et Olympiakos, le joueur pourrait empocher un joli chèque au moment de quitter le club. Avec un Claude Puel qui veut réduire la masse salariale, autant dire que Sainté ne devrait pas être difficile en cas d’offre sérieuse.