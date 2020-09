OM : Équipe de France, coronavirus, l'affaire Mandanda divise

Testé positif pour la seconde fois, le gardien de l’OM, Steve Mandanda, va abandonner le rassemblement de l’équipe de France ce vendredi. Cette décision contre le portier divise l’Olympique de Marseille et la sélection.

Steve Mandanda atteint par le coronavirus pour la 2e fois

Après un premier test positif au coronavirus le 16 août dernier, Steve Mandanda avait été mis en isolement pendant 14 jours. Un délai à la suite duquel il avait pu jouer le match contre le Stade Brestois dimanche dernier, après avoir été testé négatif. Mais hier jeudi, au rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine, le gardien de l’OM a été testé positif une seconde fois, ce qui lui vaudra de quitter le rassemblement des hommes de Didier Deschamps ce vendredi. Cette décision n’est pas du goût de l’Olympique de Marseille.

Désaccord entre l’OM et l’équipe de France

L’Olympique de Marseille ne comprend rien à la décision de l’équipe de France de retirer Steve Mandanda du rassemblement à Clairefontaine. « On sait qu’on peut retrouver des traces du coronavirus pendant des semaines dans le nez, alors si l’UEFA ne prend pas en compte le test sérologique et le fait qu’il ait été malade, pourquoi l’avoir appelé en Equipe de France ? », se plaint un membre de l’OM dans les colonnes du journal L’Équipe. Pour les Marseillais, des traces du virus peuvent subsister dans le nez d’un patient qui avait été atteint sans que ce patient soit contagieux. Ainsi attaquée par l’Olympique de Marseille, la Fédération Française de Football s’est rapidement justifiée. « Le règlement UEFA est plus strict et plus long pour les reprises. Mais aujourd’hui il apparaît que Mandanda est potentiellement contagieux, donc aucun risque ne doit être pris », a expliqué la Fédération. L’OM envisagerait de communiquer sur cette affaire.