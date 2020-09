PSG Mercato : Barça, offre mirifique du Paris SG pour Messi ?

Dans quelques mois, Lionel Messi pourrait bénéficier d’une offre record du PSG pour quitter le FC Barcelone. Le club espagnol, totalement fermé à l’idée de négocier un départ de son joueur, pousse le Paris SG à différer l’arrivée du joueur argentin dans son équipe.

La situation de Lionel Messi qui joue en faveur du PSG

Lionel Messi ne veut plus rester au FC Barcelone et l’a clairement signifié à ses dirigeants. S’il espérait partir à des conditions négociées au nom de sa longévité au sein de ce club à qui il a rendu d’énormes services, le prodige réalise que rien ne se passe comme il l’envisage. Le PSG et Manchester City, tous les deux à la prise pour le recruter, devront forcément patienter avant d’espérer avoir gain de cause. La raison, le FC Barcelone refuse de négocier un départ de Lionel Messi cet été. Son président Josep Maria Bartomeu l’a fait savoir à Jorge Messi, le père et représentant de Lionel Messi, selon la presse espagnole.

Une signature de l'Argentin au Paris SG en janvier ?

Comme dans le cas de Neymar, le PSG ou Manchester City devront payer la clause libératoire pour forcer la main au FC Barcelone. Le montant de celle-ci s’élève à 700 millions d’euros. En cette période de crise économique causée par la pandémie de Covid-19, aucun club ne peut verser une telle somme pour le transfert d’un joueur, même pour Lionel Messi. Le Paris SG n’a pas d’autres options que d’attendre la fin du contrat du joueur pour le recruter. La bonne nouvelle est que Lionel Messi sera en fin d’engagement avec le FC Barcelone en juin 2021. Le club de la capitale où évolue Neymar, son ami et ancien coéquipier au FC Barcelone, pourrait alors lui transmettre une offre qu’on annonce éléphantesque dès le mois de janvier prochain. Les Qataris, qui seront alors exonérés d’indemnités de transfert, vont assurément choquer par la rémunération qui va être proposée au meilleur joueur du monde.

Le Barça peut-il tenir sa position dans le cas de l'Argentin ?

Ce cas de figure redouté dans la presse espagnole pourrait amener la direction du Barça à revenir sur sa position. Car en l’état, le FC Barcelone pourrait perdre près de 200 millions d’euros d’indemnité de transfert en moins de 10 mois.