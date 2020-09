Stade Rennais Mercato : PSG, décision du Qatar pour Camavinga

Le propriétaire du PSG, l'émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, se serait mis en tête d’attirer Eduardo Camavinga, prodige du Stade Rennais FC dans son club. Ce deal, pas facile pour le Paris Saint-Germain, ne devrait pas se boucler lors de ce mercato estival.

Stade Rennais : Eduardo Camavinga, nouvelle cible du PSG ?

Eduardo Camavinga n’en finit pas d’impressionner. Brillant avec le Stade Rennais FC la saison dernière (36 matchs toutes compétitions confondues), le jeune milieu de terrain continue sur sa lancée en ce début de saison 2020-2021. Ses prestations lors des deux sorties du SRFC contre le LOSC et le Montpellier HSC montrent un jeune homme en constante progression. Résultat, Didier Deschamps a convoqué la pépite de 17 ans au rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine. Le milieu du SRFC pourrait prendre part aux matchs contre la Suède et la Croatie. Le sélectionneur français n’est cependant pas le seul à être tombé sous le charme d’Eduardo Camavinga. Le jeune Rennais compte désormais un autre admirateur de marque en la personne de l’émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. Selon Le Parisien, le souverain qatari voudrait voir le prodige breton au PSG et aurait déjà demandé aux recruteurs franciliens d’entreprendre des démarches dans ce sens.

Mission possible pour le club de la capitale ?

Si l’affaire ne se limite qu’à l’argent, il y a fort à parier que le PSG conclura rapidement et facilement le dossier. Avec l'implication de l’émir en personne, Eduardo Camavinga pourrait passer sous le nez des dirigeants du Real Madrid, ses autres courtisans. Sauf que l’affaire n’est pas qu’une histoire d’argent et deux gros obstacles semblent s’opposer au désir du dirigeant qatari. Le joueur est lié au Stade Rennais FC jusqu’en juin 2022 et a déjà déclaré qu’il resterait cette saison pour participer à la Ligue des champions avec son club formateur. Cela lui permettra de s’aguerrir sous le regard bienveillant de son mentor Julien Stéphan. Seconde difficulté dans le dossier, le Real Madrid est également très chaud pour signer le natif de Miconje (Angola). Ce dernier ayant décidé de rester en Bretagne cette saison, le géant espagnol se prépare à une offensive d'envergure l’été prochain en cas de confirmation du talent du joueur. Un duel PSG-Real Madrid pour Eduardo Camavinga n’est donc pas à exclure.