Ex - PSG Mercato : Adil Aouchiche justifie sa venue à l'ASSE

En fin de contrat, Adil Aouchiche a décidé de quitter le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain a choisi de s’engager avec l’AS Saint-Etienne. Un choix que l’ancien titi parisien a tenu à justifier.

Adil Aouchiche se confie sur son choix de l’ASSE

Le Paris Saint-Germain a perdu plusieurs jeunes prometteurs cet été. Adil Aouchiche fait notamment partie des titis partis du cocon parisien durant le mercato. Le joueur de 18 ans défend désormais les couleurs de l’AS Saint-Etienne. Interrogé par Téléfoot, le milieu offensif est revenu sur sa décision de rejoindre l’ASSE. « J’ai fait le choix de venir ici à Saint-Etienne, mais j'aurais pu rester aussi (à Paris). C’est mon choix aujourd’hui. Je pense que c’est le bon et j’espère que ce sera le bon », a expliqué le nouveau stéphanois qui a signé un contrat de trois ans avec le club du Forez. En plus d’une belle prime à la signature, son salaire mensuel à Saint-Etienne est estimé à 100 000 euros.

Aouchiche influencé par Claude Puel ?

Adil Aouchiche indique également que le discours de Claude Puel a pesé dans son choix. L’ancien parisien a confiance en son nouvel entraîneur avec lequel il espère franchir un palier. « Il me dit que je suis un très bon joueur, ça fait plaisir forcément. Il va beaucoup me faire travailler et progresser. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici. Avec un coach comme ça, on ne peut que progresser », a-t-il indiqué. Le nouveau milieu stéphanois a fait ses débuts avec son nouveau club lors de la première sortie des Verts en Ligue 1. Saint-Etienne a dominé le FC Lorient (2-1). Un match qu’Aouchiche a disputé dans son intégralité.