OL Mercato : Juninho confirme l'intérêt pour Facundo Pellistri

L’ OL courtise bien Facundo Pellistri. Juninho, directeur sportif du club rhodanien, a confirmé l’intérêt de l' Olympique Lyonnais pour l’ailier droit du CA Penarol (Uruguay).

L' OL tente bien de recruter Facundo Pellistri

Comme annoncé, l’ OL fait la cour à Facundo Pellistri. À la suite de Rodolfo Catino, vice-président du Club Atlético Peñarol, Juninho a confirmé des démarches pour engager la pépite uruguayenne. Sur OLTV, il a évoqué des discussions en cours afin « d’essayer » de transférer le jeune uruguayen. Pour rappel, l’Olympique Lyonnaisavait fait une première offre proche de 5 millions d'euros, mais elle avait été repoussée par la direction du club basé dans la capitale de l'Uruguay. En attendant un retour à la charge, Juninho sait à quoi s’en tenir. En effet, le CA Peñarol a fixé la clause libératoire de Facundo Pellistri à 9 millions d'euros alors que sa valeur est estimée à près de 2 M€ par Transfermarkt. Et ce n’est pas tout ! L’ OL doit également affronter une forte concurrence dans le dossier du natif de Montevideo. Quatre cadors européens : la Juventus, le FC Barcelone et les deux Manchester (United et City) s’intéressent de très près au talentueux joueur.

Juninho, un atout pour l'arrivée de Pellistri à l’Olympique Lyonnais ?

Il faut indiquer que Juninho a l'expertise pour attirer les joueurs d’origine sud-américaine. Pour preuve, il a fait venir à l’Olympique Lyonnais trois jeunes Brésiliens de leur pays natal. Ce sont : Jean Lucas (22 ans), Camilo (21 ans) et Bruno Guimarães (22 ans). Notons que l’ancienne gloire des Gones a été nommée à la direction sportive du club à l’été 2019. Il a réussi à hisser Lyon en demi-finale de la Ligue des champions à la fin de sa première saison dans son costume de dirigeant.