OGC Nice : L’Argentine ou la France, Walter Benitez a tranché

Performant dans les cages de l’ OGC Nice, le gardien argentin Walter Benitez n’a toutefois pas encore été appelé en sélection argentine. Sur le point d’acquérir un passeport français, le moment viendra pour lui de trancher entre l’Albiceleste et l’équipe de France…

Walter Benitez déçu de son absence en sélection argentine

Walter Benitez fait les beaux jours de l’ OGC Nice depuis quatre saisons. Pour le récompenser de sa bonne performance, les dirigeants niçois ont récemment prolongé le portier argentin. Pourtant, ce dernier n’a pas encore été convoqué par son pays, l'Argentine. Dans les colonnes du dernier numéro de Onze Mondial, il se dit « déçu de ne pas aller en équipe nationale ». Mais Walter Benitez n’est pas peiné et est convaincu qu’il sera un jour appelé en sélection argentine. Il lui faut seulement « continuer à travailler et rester performant » avec l’ OGC Nice, même s’ « il y a de la concurrence » en Argentine. Le portier niçois compte également sur le nouveau sélectionneur argentin, qui « a apporté beaucoup de changements » et qui « a essayé des gardiens qui se portent bien pour le moment ». De plus, le gardien de 27 ans a échangé avec son compatriote Geronimo Rulli (retourné à la Real Sociedad après un prêt concluant au Montpellier HSC la saison dernière). Ce dernier lui a dit de « rester tranquille, que ça allait venir ».

L’Argentin tenté par l’équipe de France

En attendant une hypothétique convocation avec l’Albiceleste, Walter Benitez va « bientôt obtenir le passeport français ». Cela signifie qu’il pourra postuler à une place en équipe de France pour sa carrière internationale. Une option qui est loin de déplaire au dernier rempart de l’ OGC Nice, alors que l’Argentine ne semble pas décidé à le convoquer. « Et si la possibilité se présente, pourquoi pas ? Surtout si l’équipe nationale ne m’appelle pas. J’aime beaucoup la France et la vie en France. Même s’il y a déjà de bons gardiens en France », a-t-il expliqué.