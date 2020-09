PSG Mercato : Inter, Skriniar répond à l’intérêt du Paris SG

Le nom de Milan Skriniar est coché par le PSG en quête d’un défenseur central pour remplacer Thiago Silva. Interrogé par Mediaset sur l’intérêt du club français, le joueur de l’Inter Milan a été clair sur la question de son avenir.

PSG : Skriniar ne sait rien de l'intérêt des Parisiens

Le PSG tient la réponse de Milan Skriniar, l’un des joueurs pistés pour la succession de Thiago Silva. L’arrière axial de 25 ans avoue qu’il n’est pas informé officiellement d’un prétendu intérêt des Parisiens. « Je n'ai aucune information à ce sujet », a-t-il répondu à la source. Il a rappelé ensuite qu’il a « toujours un contrat de trois ans » et par conséquent, il reste un joueur de l’Inter Milan, jusqu'à nouvel ordre. Pour justifier son attachement au club lombard, Milan Skriniar assure que l’entraineur Antonio Conte « le veut toujours à Milan et que personne au club ne lui a dit qu'il ne voulait plus de lui ». De ce fait, le défenseur déclare qu’il « n'a aucune raison de quitter l'Inter » pour l’instant.

Milan Skriniar, un crack de l'Inter Milan

Sous contrat jusqu’à fin juin 2023, Milan Skriniar est un crack de l'équipe des Nerazzurri. La saison dernière, il a pris part à 42 matchs, dont 32 en Serie A (30 titularisations) et 6 en Ligue des champions. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle sur le marché est de 50 M€. Pour mémoire, l'Inter Milan avait transféré le Slovaque de la Sampdoria à 34 M€, l'été 2017.