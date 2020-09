RC Lens : Vers une équipe B du PSG contre le Racing Club

Quelle équipe le PSG va-t-il aligner contre le RC Lens jeudi ? Une équipe B ? C’est en tout cas la tendance depuis que six cas de Covid-19 ont été déclarés au sein de l’équipe de Thomas Tuchel.

RC Lens - PSG : une équipe remaniée contre le RCL

À six jours du match qui oppose le RC Lens et le PSG, c’est l’hécatombe au sein de l’équipe de la capitale. À ce jour, les Parisiens dénombrent 6 cas de joueurs testés positifs à la Covid-19. « Trois joueurs du Paris Saint-Germain sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié », avait communiqué le club, le mercredi 2 septembre. Ce vendredi 4 septembre, l’équipe de Nasser Al-Khelaïfi signale que « les derniers tests réalisés au sein de l’effectif du PSG confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs ». Ces joueurs, dont les noms ne sont pas officialisés par le club, « suivent le protocole sanitaire approprié », selon la précision des Parisiens. Les joueurs apparemment concernés sont Angel Di Maria, Leandro Parades, Neymar, Mauro Icardi, Marquinhos et Keylor Navas. La question qui se pose en ce moment porte sur l’équipe que Thomas Tuchel va aligner contre le Racing Club de Lens, ce jeudi, au Stade Bollaert. Une équipe B certainement, avec des remplaçants habituels. Idrissa Gueye, Pablo Sarabia, Colin Dagba ou encore Julian Draxler par exemple devraient retrouver une place de titulaire contre le RC Lens. En l’absence du portier chilien, le coach des Rouge et Bleu devra choisir entre Marcin Bulka (20 ans) et Alphonse Areola.

Nouveau protocole sanitaire de la LFP

Il faut préciser à toutes fins utiles que la LFP a modifié son protocole sanitaire. Initialement, le report d’un match était prononcé dès 4 cas positifs au sein d’une équipe. Désormais, la Ligue ne reportera pas de matchs, tant que 20 joueurs (dont un gardien de but) sur un effectif de 30 joueurs, seront testés négatifs. Pour ce faire, « les clubs devront adresser à la LFP une liste de trente joueurs selon une fréquence mensuelle (pendant les périodes internationales) jusqu'à la fin de l'année civile 2020 ». Cependant, cette nouvelle disposition est en instance de validation par les autorités sanitaires et le gouvernement. Par conséquent, le match RC Lens - PSG est maintenu à la nouvelle date du jeudi 10 septembre, sauf changement de dernière minute.