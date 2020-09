OM : Découverte de cas de Covid, le centre de formation fermé

Le coronavirus a encore frappé l’ OM. Après le groupe professionnel, dans lequel plusieurs joueurs ont été contaminés ou le sont actuellement, ce sont les jeunes talents du centre de formation de l’Olympique de Marseille qui auraient contracté le virus.

OM : le centre de formation fermé à cause du coronavirus

Le mois dernier, 4 joueurs (Jordan Amavi, Maxime Lopez, Valentin Rongier et Steve Mandanda) avaient été testés positifs avant de guérir quelques semaines plus tard. D'autres joueurs, dont Dimitri Payet, ont ensuite également été testés positifs. Si les dernières nouvelles concernant les joueurs du groupe professionnel de l’ OM sont bonnes pour les uns ou invitent à l’optimisme pour les autres, le virus fait désormais des victimes parmi les jeunes du centre de formation. Selon La Provence, la découverte de plusieurs cas a convaincu les dirigeants marseillais de fermer à nouveau le centre de formation au moins jusqu’à mardi prochain. Une décision qui a été notifiée aux parents des jeunes talents du centre via un SMS : « Suite à des cas de Covid au centre, pas d’école, de transport et d’entraînement demain (aujourd’hui, ndlr) et pas de match amical samedi. On vous tiendra au courant pour la semaine prochaine. »

Sept pensionnaires du centre de formation testés positifs

Le compte Twitter Treize013 donne plus de détails sur le nombre de jeunes talents du centre de formation de l’ OM qui seraient touchés par le coronavirus. D’après les informations de cette source, il s’agit de six joueurs des U16 et d’ un joueur des U17. Aucun nom n’a toutefois filtré.