OM Mercato : Maxime Lopez, une décision arrêtée par le club

Une des fiertés du centre de formation de l’ OM avant l’arrivée d’André Villas-Boas, Maxime Lopez se contente désormais d’un rôle de remplaçant. L’ Olympique de Marseille, avec qui il arrive en fin de contrat en juin 2021, ne lui a fait aucune proposition de prolongation de son contrat. Selon La Provence, une décision serait prise en interne concernant l’avenir du milieu de terrain.

OM mercato : Maxime Lopez, la direction souhaiterait son départ

Pour Maxime Lopez, la roue a vite tourné dans le mauvais sens à l’ OM. André Villas-Boas ne lui accorde pas le même temps de jeu que Rudi Garcia et cela devrait se vérifier le temps de sa présence au club. Bien que prochainement en fin de contrat avec l’ Olympique de Marseille (en juin 2021), il n’a reçu aucune offre pour prolonger. Il se dit au club phocéen qu’un départ du joueur est privilégié. C’est ce qui expliquerait la nonchalance des dirigeants à lui faire une proposition. Or, le FC Séville, annoncé au trousses du joueur, ne donne plus de signe de son intérêt. Même si Maxime Lopez est ouvert à une expérience en Liga, aucune offre du club espagnol n’est venue confirmer son intérêt pour ses services.

L'Olympique de Marseille voudrait le départ de milieu de terrain

Toute cette situation plongerait le joueur dans une profonde réflexion sur son avenir. Le marseillais souhaite certes poursuivre sa carrière à l’ OM mais ne ferme pas la porte à un départ. Il privilégie un projet sportif dans lequel il pourrait obtenir plus de temps de jeu. Son absence sur le terrain lors de la première rencontre de Ligue 1 de l’ OM, face au Stade brestois 2-3, est un signal important que lui adresse son coach. Selon La Provence, Maxime Lopez est sur la liste des 5 joueurs que les dirigeants aimeraient voir partir.