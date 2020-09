Stade Rennais FC : Sylvain Armand remonté contre Holveck

Sylvain Armand n’a mis que quelques mois pour suivre Olivier Létang, viré de la présidence du Stade Rennais FC en février et remplacé par Nicolas Holveck. L’ancien coordinateur sportif du SRFC a confié à Téléfoot toute son amertume contre le nouveau président breton pour ce licenciement au timing inapproprié.

Sylvain Armand charge Nicolas Holveck

Sylvain Armand n’a pas survécu au départ d’Olivier Létang de la direction du Stade Rennais FC. Après le limogeage de l’ex-président rennais en février dernier, son coordinateur sportif lui a emboité le pas quelques mois plus tard. Désormais, l’ancien défenseur du PSG a décidé de faire la lumière sur son départ. Il a d’abord révélé qu’il n’était pas parti de son propre gré, mais que Nicolas Holveck l’avait invité à partir, en lui expliquant que « dans l'organigramme c'était Florian Maurice et Julien Stéphan qui s'occuperaient de la partie sportive ». Mais le natif de Saint-Etienne a surtout été peiné par le timing de son licenciement. Il aurait accepté s’il était parti « en même temps qu'Olivier Létang », mais partir « trois mois après » a été « plus dur à encaisser » pour Sylvain Armand.

Quelle destination pour l’ex-responsable du Stade Rennais FC ?

Après sa carrière de joueur, Sylvain Armand s’est donc reconverti dans les fonctions de coordinateur sportif. Il est libre depuis plusieurs mois suite à son départ du Stade Rennais FC. Il cherche désormais un nouveau club pour continuer à exercer ses nouvelles compétences de coordinateur sportif.