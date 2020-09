Ex - OM Mercato : Adil Rami proche de signer au Portugal

Libre depuis la fin de son aventure au FK Sotchi en Russie, Adil Rami devrait découvrir un nouveau championnat. L’ancien défenseur de l’OM devrait s’engager avec Boavista dans les prochaines heures.

Adil Rami bientôt au Portugal ?

Adil Rami serait en passe de découvrir le sixième championnat de sa carrière. Après des expériences en France, en Espagne, en Italie, en Turquie et en Russie, le champion du monde pourrait poser ses valises au Portugal. La Voix du Nord indique que le défenseur de 34 ans est proche de s’engager avec Boavista. Le journal régional annonce que l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille est arrivé à Porto jeudi soir. Il doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de parapher son contrat avec la formation portugaise. Ancien Lillois, il pourrait retrouver Show, Angel Gomes et Léo Jardim à Boavista. Les trois joueurs sont prêtés cette saison au club de Liga Nos par le LOSC.

Boavista, enfin la bonne pour Rami ?

Adil Rami est libre depuis son départ du FK Sotchi. Depuis qu’il a quitté l’OM il y a un an, le Bastiais enchaîne les déconvenues. Le défenseur central sort d’une aventure décevante en Russie. Il n’a joué aucune rencontre avec Sotchi qu’il avait rejoint en février. Avant de rallier la Russie, il a passé six mois à Galatasaray. S’il a pu disputer quelques rencontres avec le club turc, la formation stambouliote n’a pas souhaité le conserver et a résilié son contrat en février.