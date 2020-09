PSG, Séville Mercato : Revirement en vue pour Sergio Rico ?

Sergio Rico pourrait revenir au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Selon la presse espagnole, le PSG et le FC Séville sont tombés d’accord pour le transfert définitif du portier de 27 ans qui était prêté à Paris la saison dernière.

Sergio Rico bientôt de retour au PSG ?

L’histoire entre Sergio Rico et le Paris Saint-Germain ne semble pas encore terminée. Prêté la saison dernière au PSG, le portier espagnol était la doublure de Keylor Navas. Il a disputé dix rencontres avec le club de la capitale pour 6 buts concédés et a enregistré 6 clean-sheet. Alors qu’il était retourné au FC Séville après la finale de la Ligue des champions, le gardien de 27 ans devrait revenir à Paris dans les prochains jours. Marca révèle en effet que le PSG et le FC Séville ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Rico. Un montant proche de 6 millions d’euros est évoqué. D’après le média madrilène, une annonce officielle devrait suivre dans les prochaines heures.

Un départ de Séville justifié pour Rico

Sergio Rico n’a plus d’avenir avec le FC Séville. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club andalou qui compte définitivement recruter Yassine Bounou, prêté la saison dernière par Girone. Doublure de Thomas Vaclik en début de saison, le gardien marocain a été l’un des acteurs du nouveau sacre des Rojiblancos en Ligue Europa. Sa prestation en demi-finale contre Manchester United lui a permis de taper dans l’œil des plus grands d’Europe. Désireux de recruter Bounou, le FC Séville compte se séparer de son titi Rico.

Une mauvaise nouvelle pour Alphonse Aréola ?

Le retour annoncé de Sergio Rico ouvre donc la voie à un nouveau départ d’Alphonse Aréola. Le portier francilien était prêté la saison dernière au Real Madrid qui n’a pas souhaité le conserver. Bien que sous contrat jusqu’en 2023, le titi parisien devra encore se trouver un nouveau point de chute. Son nom était récemment associé au Stade Rennais. Mais le SRFC ne devrait recruter un nouveau gardien qu’en cas de départ de son titulaire Edouard Mendy. Le portier sénégalais est sur les tablettes de Chelsea.