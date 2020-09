FC Barcelone: la Liga s'en mêle, Messi se dit contraint de rester

Lionel Messi pensait pouvoir quitter le FC Barcelone avec une rupture unilatérale de son contrat. Il vient de se rendre compte que les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'il croyait. Un transfert du joueur argentin sans le consentement du Barça ne peut s'obtenir sans le versement des 700 millions d’euros de sa clause libératoire. La Liga s’est mêlée du dossier et cela a fait reculer le sextuple Ballon d’or.

FC Barcelone, Lionel Messi ne veut plus quitter le club cet été

Le FC Barcelone a déjà perdu Lionel Messi et ce n’est plus qu’une question de temps pour le voir quitter le club. L’Argentin a fait savoir à ses dirigeants son souhait de quitter le Barça au lendemain de l’humiliation de l'équipe en Ligue des Champions par le Bayern Munich (8-2). L’Argentin refusait même de prendre ses dirigeants au téléphone pour en discuter, préférant régler l’affaire de son départ par des courriers et avocats interposés. Si le contrat 8.2.3.5 semblait lui donner la possibilité de décider de la fin de sa carrière au club espagnol, de l’avis de ses proches, une nouvelle lecture de celui-ci enlève à La Pulga et son clan toute cette illusion dans laquelle ils ont longtemps baigné. Le FC Barcelone est un club qui ne peut faire de cadeaux pouvant mettre à mal son économie et cela vient clairement d'être expliqué au clan du joueur.

Le père de la star qui est également son agent, Jorge Messi, avait expliqué que pour le camp de son fils, la clause libératoire de 700 millions d'euros contenue dans le contrat avec le Barça ne s'applique pas à partir du moment où Messi décide de quitter le club. Le FC Barcelone croit le contraire et il a été rejoint sur sa position par la Liga. La fédération espagnole de football dirigée par Javier Tebas n’a pas hésité à choisir son camp. Pour l’institution, l'interprétation du contrat Messi-Barça qui est faite par le clan du joueur est « décontextualisée et très éloignée de la littéralité du contrat qu'ils ont signé ». Pour lui, un départ unilatéral de Lionel Messi l’obligera à verser le montant réclamé par le FC Barcelone, les fameux 700 millions d'euros.

Face à cette forte implication du patron de la Liga dans cette affaire, Lionel Messi et sa famille ont décidé de calmer le jeu. D’après le média Tyc Sports, l’attaquant barcelonais et ses proches estiment que 10 mois ne sont rien. Lionel Messi a donc décidé de rester en Espagne jusqu’en juin 2021, date de la fin de son contrat. Le but de cette décision est d’éviter une bataille judiciaire entre le joueur et le club de son cœur. Son père continue cependant, dans un communiqué publié le vendredi, d’assurer que la clause de 700 millions d’euros n’est pas due en cas de départ de son fils, mais vu d'Espagne, il cherche à éviter de perdre la face.

La déclaration de l'Argentin annonçant qu'il reste

Lionel Messi a déclaré à Goal.com, en clôture de son conflit avec le FC Barcelone : «Maintenant je vais continuer au club parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700 millions, que c'est impossible, et puis il y avait un autre moyen, c'était de partir en justice. Je n'irai jamais en procès contre le Barça, car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici. C'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici. Je vais rester au Barça. (...) Je vais faire de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n’aime pas perdre. Je veux toujours ce qu'il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. (...) Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a un nouvel entraîneur et un nouveau projet. C’est bien, mais il faut voir comment l’équipe réagit et si oui ou non ça va nous offrir plus de qualités. Ce que je peux dire, c’est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même».

La réponse du Barça à Léo Messi

En réponse cette sortie de son joueur, le FC Barcelone a posté un tweet ne retenant qu'une chose de Messi "Je donnerai tout ce que j'ai. Mon amour pour le Barça ne changera jamais.”