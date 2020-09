RC Lens - PSG : Paris prépare bien son retour en Ligue 1

Bien que touché par quelques cas de Covid-19, le PSG a signé son retour au Camp des Loges ce vendredi. Le travail a repris avec un groupe réduit.

Le PSG de retour au Camp des Loges

Initialement prévus jeudi, les entraînements ont repris ce vendredi au Paris Saint-Germain. Avec le contexte sanitaire qui prévaut, la journée de jeudi était consacrée aux tests de dépistage de la Covid-19. Seuls les joueurs testés négatifs ont retrouvé le Camp des Loges. C’est donc un groupe réduit du PSG qui a participé à la première séance de l’effectif professionnel depuis la finale de la Ligue des champions. Le Parisien note que moins de 15 joueurs étaient présents pour la reprise des entraînements. Marco Verratti, Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Jesé, Idrissa Gueye et Abdou Diallo ont répondu présents. À leurs côtés, des jeunes issus de l’effectif U19 et habitués à fréquenter l’équipe première (Kays Ruiz, Garissone Innocent et Denis Franchi).

De grandes absences signalées

Comme indiqué, plusieurs éléments manquent encore à l’appel au PSG. Il s’agit notamment des joueurs actuellement en sélection comme Mbappé, Kimpembé, Kehrer, Draxler, Kalimuendo, etc. Atteints de la Covid-19, Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Icardi et Navas sont à l’isolement. Sur le départ, Alphonse Areola était également absent au Camp des Loges. Le Paris Saint-Germain va effectuer sa première sortie en Ligue 1 le 10 septembre sur la pelouse du RC Lens. Entre les cas de Covid-19 et les joueurs de retour de sélection, Thomas Tuchel devra composer avec un effectif grandement remanié.