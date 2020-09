ASSE : Puel refroidit le mercato de l’AS Saint-Étienne

Manager général et coach de l’ ASSE, Claude Puel a jeté un gros coup de froid sur le mercato estival du club ligérien, à un mois de la fermeture du marché.

ASSE : Puel, « pas question de rajouter des joueurs »

Claude Puel refroidit le mercato de l’ASSE sur Téléfoot. Vu la présence de joueurs sur qui il ne compte pas, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne ne veut plus se lancer à l’assaut de nouveau joueur. De plus, il n’est pas certain que les éventuelles recrues soient plus performantes que les joueurs de son équipe actuelle. « Je ne pense pas qu’on pourra recruter… », a balancé le technicien des Stéphanois sur la chaîne du foot. Il a déclaré ensuite qu’il « n’est pas question de rajouter des joueurs » à son effectif, surtout qu’ils « ne vont pas être supérieurs à ceux qu’il a ». Pour finir, Claude Puel a indiqué qu’il préfère « se concentrer à fond sur le groupe à sa disposition ». À noter que la fin du mercato est fixée au 5 octobre, dans un mois.

Le point sur les arrivées et départs de l'AS Saint-Étienne

L’ASSE a recruté quatre joueurs : Jean Philippe Krasso, Setigui Karamoko, Yvan Neyou et Adil Aouchiche. Le club a transféré Franck Honorat au Stade Brestois et Makhtar Gueye à KV Ostende. Lamine Ghezali (SC Lyon), Alexis Guendouz (Pau FC) et Alexandros Katranis (Hatayspor) ont été prêtés. Toutefois, plusieurs joueurs écartés par Claude Puel n'ont toujours pas trouvé preneurs : Sergi Palencia, Harold Moukoudi, Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz, Miguel Trauco, Wahbi Khazri, Loïs Diony et Yann M’Vila. Les quatre derniers ont des touches en Turquie et en Grèce.