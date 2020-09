Stade de Reims : Mbuku, ses débuts en L1 et son poste préféré

Membre de la génération 2002 du Stade de Reims, Nathanaël Mbuku a fait ses grands débuts en Ligue 1 la saison dernière face à l’OM, qu’il a affronté sans complexes dans un Vélodrome rempli de spectateurs.

Stade de Reims : Nathanaël Mbuku vainqueur de l’OM

Pour son premier match de la saison dernière (2019-2020), le Stade de Reims s’était déplacé sur la pelouse de l’Orange Vélodrome pour affronter l’OM. Nathanaël Mbuku était présent dans la composition de départ alignée par David Guion. La grande première en Ligue 1 pour ce jeune joueur né en 2002. Mais la pépite rémoise n’a pas tremblé malgré le public chaud bouillant de l’Orange Vélodrome et les grands en face (Steve Mandanda, Luiz Gustavo, Dimitri Payet…). « Je me disais : "Ah ouais le Vélodrome quand même." Après, quand tu es sur le terrain, tu ne penses à rien. Tu vis le moment à fond. C’est après que tu te dis : "C’est magique ce qu’il vient d’arriver." En plus, on a gagné », a raconté Nathanaël Mbuku dans Onze Mondial. L’obstacle marseillais franchi avec succès (victoire du Stade de Reims 0-2), le Champenois affrontera l’ogre parisien quelques journées après. Comme face à l’OM, il devait encore jouer contre de grands noms. Mais ce défi le laissait totalement insensible. « Peu de temps après, je joue au Parc des Princes face à de grands joueurs. Mais une fois sur le terrain, le match, c’est le match, je m’en fous de l’adversaire. Mes deux adversaires directs face à l’OM et au PSG, c’étaient Luis Gustavo et Paredes. Franchement, ça ne m’a rien fait… », se souvient-il. Pour le prodige du Stade de Reims, quels que soient les noms en face, il ne faut pas avoir peur, car tout le monde « fait le même sport donc pourquoi avoir un complexe ? ». Performant contre l’Olympique de Marseille pour sa grande première en Ligue 1, Nathanaël Mbuku a également été contagieux dans les vestiaires. En effet, après le match, c’est lui qui s’est « occupé du cri de guerre dans les vestiaires après la victoire » et qui a mis sa « joie de vivre à la disposition des autres ».

Quel poste pour le prodige champenois

Comme tout joueur, Nathanaël Mbuku a ses points forts qui sont « technique, vitesse, puissance et explosivité » et ses points faibles, à savoir son jeu de tête, son pied faible et sa lucidité. Ce qui ne l’empêche toutefois pas d’être polyvalent et de se sentir « bien partout ». Mais malgré sa polyvalence, le prodige du Stade de Reims a « un petit faible pour le poste d’ailier ». Il est convaincu que ce poste lui « correspond plus », car il pense être « un dribbleur et les ailiers ont souvent l’opportunité de se retrouver en un contre un ».