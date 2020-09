PSG : Ex-OM, Valbuena pointe du n’importe quoi chez Tuchel

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a accordé dix jours de congés à ses joueurs après la finale de la Ligue des champions. L'ex-joueur de l' OM, Mathieu Valbuena, estime que le coach du Paris Saint-Germain n’a pas réfléchi avant de prendre cette décision incompréhensible.

PSG : 10 jours de vacances incompréhensibles

Après une saison de Ligue 1 arrêtée par la pandémie de coronavirus, le PSG a dû poursuivre l'exercice 2020 à Lisbonne, dans le cadre de la Ligue des champions. Le club de la capitale est allé jusqu'en final de la compétition, une première de son histoire, avant de s'incliner 1-0 face au Bayern Munich. Tout de suite après cette déconvenue en Coupe d'Europe, Thomas Tuchel a accordé 10 jours de vacances à ses joueurs. Cette décision du patron du banc parisien suscite de l’incompréhension chez l'ancien marseillais Mathieu Valbuena. Présent dans l’émission “Top of the foot sur RMC Sport”, l’ancien milieu de terrain de l’OM s’est dit surpris par la durée des congés accordés aux joueurs parisiens alors que leur équipe se prépare pour la nouvelle saison de Ligue 1.

Des congés gâchés par le coronavirus

De plus, ces vacances n’ont pas été complètement bénéfiques au groupe parisien. Trois joueurs du PSG sont revenus de ces vacances en étant porteurs du coronavirus. Dans le cadre de ces congés, Thomas Tuchel avait même demandé et obtenu le report du match du Paris Saint-Germain à Lens. Or, de longues vacances augmentent les risques de contracter le virus. Et Mathieu Valbuena de conclure au sujet de cette décision du technicien allemand : « Moi je comprends pas. Pour moi, c’est du n’importe quoi. »