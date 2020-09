FC Nantes Mercato : Ça se dispute en Turquie pour un flop

Malgré sa mauvaise passe au FC Nantes, Kalifa Coulibaly reste courtisé à l’étranger. Le profil de l’attaquant malien plaît à deux clubs de première division turque.

Kalifa Coulibaly sur le départ au FC Nantes

Recruté lors de l’été 2017, Kalifa Coulibaly n’est plus que l’ombre de lui-même au FC Nantes. L’attaquant malien (19 sélections/2 buts) affiche un bilan loin d’être satisfaisant avec le club des bords de l’Erdre. Le joueur de 29 ans compte 18 buts et 5 passes décisives en 71 apparitions sous le maillot des Canaris. Alors qu’il lui reste encore deux années de contrat, l’avant-centre ne devrait pas aller au bout de son bail au FCN. D’après l’insider Alexandre Nomballier, le Malien pourrait prendre la direction de la Turquie. Une destination à laquelle son nom est associé depuis quelques mois. Selon cette source, deux clubs de Super Lig s’intéressent à Coulibaly : Kasimpasa et Erzurumspor. Acheté à 4,5 millions d’euros, l’attaquant sera vendu pour moins.

Une succession de Coulibaly déjà ouverte ?

Du côté de la direction du FC Nantes, on ne compte pas attendre le départ de Kalifa Coulibaly avant de lui trouver un remplaçant. Depuis l’ouverture du mercato, les Canaris multiplient les pistes pour se trouver un nouveau numéro 9. La dernière cible de Nantes évolue à Watford. Arrivé chez les Hornets en janvier, Joao Pedro dispose d’un faible temps de jeu avec le futur pensionnaire de Championship. Le FCN voudrait donc lui en offrir dans le cadre d’un prêt comme l’a indiqué l'insider Emmanuel Merceron.