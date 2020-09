OL Mercato : Mise au point pour Aouar, Dembélé et Depay

Juninho, directeur sportif de l’ OL, avait annoncé les départs de Houssem Aouar et Moussa Dembélé du club, cet été. Ce vendredi, le dirigeant a fait une mise au point sur la situation des deux joueurs et du capitaine Memphis Depay.

OL : Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay vendus ?

L’OL n’est pas qualifié pour la coupe d’Europe et doit réduire son effectif. Cependant, Juninho précise que les joueurs importants très courtisés ne partiront pas tous en même temps. « Il faudra certainement diminuer l’effectif avec le peu de matchs à jouer, il y aura sans doute plus de départs que d’arrivées », a-t-il confirmé dans un premier temps, sur OLTV. « Nous n’avons jamais dit que nous vendrons Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay, pas tous en tout cas », a expliqué le Brésilien ensuite. Cependant, l’Olympique Lyonnais ne retiendra aucun des trois joueurs clés en cas d’offres irrésistibles. Juninho promet dans ce cas que l’OL « investira évidemment pour les remplacer, car ce sont trois joueurs très importants ». D’ailleurs, le patron de la direction sportive du club rhodanien assure que le club « a déjà coché de grands noms, pour les remplacer », s’ils sont transférés.

Juninho confirme une situation compliquée pour Depay

Si le contrat de Houssem Aouar et Moussa Dembélé est valide jusqu’à l’été 2023, celui de Memphis Depay prend fin le 30 juin 2021, soit dans 10 mois. Et cela préoccupe sérieusement Juninho, car il n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’attaquant de Lyon pour une prolongation. « Certaines situations sont compliquées, comme Memphis en fin de contrat à la fin de la saison. Il faut aussi penser aux intérêts du club », a-t-il déclaré.