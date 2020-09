OL : Jeff Reine-Adélaïde blessé avec les Espoirs Tricolores

Recadré cette semaine pour avoir annoncé son désir de quitter l'OL, Jeff Reine-Adélaïde n’est pas verni ! Il s’est blessé avec l’Équipe de France des Espoirs, ce vendredi.

OL : Jeff Reine-Adélaïde, encore une tuile

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Jeff Reine-Adélaïde. Cette semaine, le joueur de 22 ans a défrayé la chronique en déclarant son envie de partir de l'OL où son temps de jeu a fondu depuis son retour de blessure. Et malheureusement, le milieu de terrain de l’OL s’est encore blessé avec les Espoirs Tricolores, lors du match des qualifications pour l'Euro 2021 contre leurs homologues de Géorgie. Il a quitté le terrain après 26 minutes de jeu. Le capitaine des Bleuets a ainsi cédé sa place à Éric Junior Dina-Ebimbe du Dijon FCO. Le quotidien sportif L’Équipe croit savoir que le joueur de l’Olympique Lyonnais est touché au mollet droit.

Le N° 17 lyonnais à peine remis d'une blessure au genou

Pour mémoire, Jeff Reine-Adélaïde est revenu d’une grave et longue blessure en juillet dernier. Il avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, à la mi-décembre 2019, lors de la 18e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais et une défaite au Parc OL (0-1). L’international français avait mis à profit l’arrêt du championnat (en raison de l’épidémie de coronavirus) pour se remettre de son opération. Il avait retrouvé le terrain 7 mois plus tard lors de la préparation estivale des Lyonnais.