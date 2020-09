Covid-19 : Un nouveau protocole sanitaire adopté par la LFP

Vendredi, la LFP a annoncé l’entrée en vigueur d’un nouveau protocole sanitaire pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Avec ce nouveau texte, la Ligue veut éviter la multiplication des reports de matchs de championnat.

Covid-19, la LFP adopte un nouveau règlement

La Ligue de football professionnel a validé un nouveau protocole sanitaire pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce protocole plus souple vise à réduire les reports des matchs à cause des cas de Covid-19. Le nouveau texte entre en vigueur dès ce vendredi. Il y est indiqué que « les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs ». Il abroge l’ancien règlement. Celui-ci prescrivait que « c’est à partir de 4 cas positifs sur une semaine, que le virus est considéré comme circulant et que le match peut être reporté ». Le nouveau règlement a également reçu l’approbation des ministères concernés par la gestion de la crise sanitaire. Il a été adopté le 2 septembre lors d’une réunion entre les pouvoirs publics et la Ligue.

Plus de doute pour RC Lens – PSG

Avec l’entrée en vigueur de ce protocole, le risque d’un nouveau report du match RC Lens - PSG est moindre. Initialement programmée le 29 août, la rencontre a été reportée au 10 septembre à la demande du Paris Saint-Germain. Paris souhaitait que ses joueurs se reposent après la finale de la Ligue des champions perdue le 23 août. Mais ces quelques jours de repos ont été nocifs pour les Parisiens. Six d’entre eux, dont Neymar et Angel Di Maria, ont contracté le coronavirus. Les contaminations des joueurs de Thomas Tuchel laissaient planer le risque d’un nouveau report. À moins que son nombre d’infections n’augmente, le PSG démarrera sa saison jeudi prochain à Bollaert. Le 13 septembre, le Paris Saint-Germain recevra l’Olympique de Marseille, dont le capitaine Steve Mandanda est de nouveau positif au coronavirus.