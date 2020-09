AS Monaco : Niko Kovac et Lecomte positifs à la Covid-19

Vendredi, l’AS Monaco a communiqué sur deux cas suspects au Covid-19 dans son groupe professionnel, sans citer de noms. Cependant, L’Équipe croit savoir qu’il s’agit de l’entraineur Niko Kovac et du gardien de but Benjamin Lecomte.

L'AS Monaco suspecte Kovac et Lecomte d'infection à la Covid-19

Après des premiers tests dont les résultats sont connus, l’AS Monaco « suspecte deux membres du groupe professionnel d'infection à la Covid-19 ». Le club de la principauté précise cependant que « leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude ». Malgré cela, « ils sont soumis au protocole sanitaire en vigueur et se trouvent sous la supervision du staff médical », selon la précision des Monégasques. D'après les indiscrétions de la source, les deux cas suspects sont Niko Kovac et Benjamin Lecomte. Ils seront soumis à de nouveaux tests dans les prochaines heures afin de déterminer avec plus de précision leur statut.

Les Monégasques ont renversé l’OGC Nice, en amical

Profitant de la trêve internationale, l’AS Monaco a affronté l’OGC Nice à l'Allianz Riviera ce vendredi soir, à huis clos. Mené (2-0) en un quart d'heure, le club du Rocher s’est finalement imposé (3-2) en renversant son voisin en seconde période, grâce aux buts de Gelson Martins (76e), Henry Onyekuru (88e) et à un contre son camp de la recrue niçoise Flavius Daniliuc (58e). Notons que l’AS Monaco recevra le FC Nantes au Stade Louis-II, le dimanche 13 septembre (17h), lors de la 3e journée de Ligue 1.