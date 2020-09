Chelsea Mercato : 80 M€ pour signer Kai Havertz (Off.)

Chelsea a officialisé la signature de Kai Havertz en provenance du Bayer Leverkusen ce vendredi. Le prodige allemand a signé un contrat de 5 ans. Il a exprimé sa joie d’appartenir désormais à la formation londonienne.

Kai Havertz, nouvelle recrue de Chelsea

Rien ne semble pouvoir arrêter Chelsea sur le marché estival. Après avoir déjà signé Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Malang Sarr et Thiago Silva, les Blues ont officialisé Kai Havertz ce vendredi. Pour conclure l’affaire, la formation de Premier League a déboursé 80 millions d’euros, hors bonus. Ciblé par plusieurs grosses écuries européennes pour ses stats impressionnantes (45 matches, 18 buts et 9 passes décisives avec le Bayer Leverkusen la saison dernière), le milieu offensif de 21 ans s’est engagé avec Chelsea pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025.

Les premiers mots du prodige allemand

Kai Havertz s’est dit « très heureux et fier d'être » désormais un joueur de la formation entraînée par Frank Lampard. L’international allemand (7 sélections, 1 but) a également indiqué que « c'est un rêve devenu réalité de jouer dans un grand club comme Chelsea » et qu’il avait « hâte de rencontrer tous les joueurs et les entraîneurs » de son nouveau club. « Je suis très content d'être ici », a insisté le natif d'Aix-la-Chapelle, qui devra désormais justifier cette signature onéreuse par des prestations très abouties en Premier League et en Ligue des champions.