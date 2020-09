PSG Mercato : Départ de Silva, Kimpembe n’est pas inquiet

Nouveau visage de la défense du PSG, Presnel Kimpembe va avoir des responsabilités dès cette saison. Thiago Silva n’étant plus au club, le défenseur central français devra organiser la sécurisation des buts de Keylor Navas. Il a évoqué l’importance de son ancien capitaine.

PSG : Ce que dit Presnel Kimpembe de Thiago Silva

Thiago Silva a quitté le PSG pour Chelsea. Le défenseur central brésilien, longtemps dépositaire du jeu parisien dans sa zone, a tourné une page de l’histoire récente du Paris Saint-Germain version QSI. Le brésilien était arrivé en fin de contrat avec le club de la capitale. Même s’il a longtemps insisté pour être prolongé, son compatriote Leonardo, le directeur sportif du club francilien, n’a pas répondu favorablement à sa demande. C’est donc libre de tout contrat qu’il a rejoint Chelsea à la fin du Final 8 qui a permis au PSG de disputer la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Presnel Kimpembe est l’homme qui va devoir assurer à son poste et surveiller les positionnements de ses coéquipiers dans sa zone.

Inquiétude au Paris SG après le départ du capitaine ?

Une grande responsabilité donc pour le défenseur français qui a montré sa prise de conscience de toute la responsabilité qui lui incombe désormais. S’exprimant dans les colonnes de L’Équipe, le jeune défenseur s’est montré prêt à assumer ses nouvelles responsabilités, même s’il a évoqué Thiago Silva avec une certaine émotion. Il a déclaré : « Bien sûr. Thiago, c’est le capitaine de l’équipe. C’était l’un de mes modèles. » Presnel Kimpembe révèle ensuite : « Je suis allé le voir pendant le “Final 8” pour lui parler, lui rendre hommage, le remercier de ce qu’il m’avait apporté. Je ne peux pas tout vous dire… Mais on a bien parlé. » Et le nouveau patron de la défense du PSG d’assurer qu’il n’était pas inquiet pour l’avenir. « Non, j'aime aussi avoir des responsabilités. La responsabilité des matches de Ligue des champions », a-t-il confié au quotidien sportif.

La relève du brésilien en défense centrale du Paris Saint-Germain n’a donc pas peur de l’avenir. Il faut noter que le PSG va jouer son premier match de la saison en Ligue 1 face au RC Lens. Celui-ci va se disputer jeudi 10 septembre 2020 au Stade Bollaert-Delelis.