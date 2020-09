Stade Rennais Mercato : Absent hier au PSG, Aréola au SRFC ??

Alphonse Aréola, de retour du Real Madrid où il était prêté, devrait rejoindre le Stade Rennais. Le portier parisien négocie présentement avec le SRFC qui va probablement lui faire de la place dans les prochains jours avec le départ tout aussi en négociation d’ Edouard Mendy.

Stade Rennais Mercato : Alphonse Aréola n'est pas loin

Portier du PSG, Alphonse Aréola n’a pas participé à la dernière séance d’entraînement de son équipe. Pour le quotidien Le Parisien, c’est parce qu’il négocierait son départ du club de la capitale. En effet, le club breton fait face à intérêt de Chelsea pour son gardien Edouard Mendy. Ce dernier arrivait en deuxième position sur la liste de cibles des recruteurs de Chelsea après le Lillois Mike Maignan. Le Rennais a dernièrement viré en tête des priorités après que les Dogues aient réclamé près de 35 millions d’euros pour le transfert de leur gardien de but. Face à ce montant jugé trop important, surtout parce que Chelsea a déjà payé à prix d’or Kepa Arrizabalaga (81 millions d’euros) qui ne donne pas satisfaction. Le club londonien concentre donc ses efforts sur le gardien du SRFC. Le transfert d’ Edouard Mendy pourrait se négocier à moins de 20 millions d’euros.

Mercato SRFC : Le remplaçant de Edouard Mendy trouvé

Le Stade Rennais jouera la Ligue des champions cette saison. Le club breton a donc besoin d’un portier expérimenté pour garder ses buts. Alphonse Aréola, même s’il n’est toujours pas dans les plans du PSG, peut jouer ce rôle à Rennes. Barré par un Kaylor Navas en pleine possession de ses moyens, l’international français sait qu’il ne trouvera son salut qu’en rejoignant un autre club. Son acquisition d’une résidence à Londres laissait penser qu’il se dirigerait vers la Premier League mais non. À en croire les dernières informations, Alphonse Aréola pourrait bien rejoindre le SRFC. Selon le quotidien Le Parisien, ses dirigeants au PSG lui auraient donné leur feu vert pour négocier son départ. C’est le Stade Rennais qui tiendrait la dragée haute sur ce dossier qui ne devrait se conclure tout de même qu’après un accord pour le transfert de Edouard Mendy à Chelsea.

Sergio Rico de retour au PSG

La perspective du départ du gardien français a amené le Paris Saint-Germain à rappeler Sergio Rico. D’après le quotidien L’Equipe, « le PSG et le Séville FC sont actuellement en discussion pour finaliser le transfert de Sergio Rico » pour compenser le départ à venir d’ Alphonse Aréola. Selon Marca, il ne resterait plus que « quelques détails à régler » entre le PSG et le FC Séville pour boucler le transfert de Sergio Rico autour de 6 M€. Contrairement à Alphonse Aréola, ce dernier n’a aucun souci à jouer un second rôle dans une équipe comme celle du Paris Saint-Germain. C’est d’ailleurs en étant second couteau qu’il a pu jouer des matchs importants en Ligue des champions.

Alphonse Aréola pourrait débarquer à Rennes aussitôt qu’un accord sera conclu entre le Stade Rennais et Chelsea pour le transfert de Mendy.