Mercato OM : SRFC, le plan pour boucler le dossier Mbaye Niang

Le mercato OM a été un peu mouvementé ces derniers jours avec l’arrivée de Yuto Nagatomo. Le buteur du SRFC, Mbaye Niang, toujours espéré par les dirigeants de l’Olympique de Marseille, pourrait être le gros coup d’André Villas-Boas avant la fin du mercato estival.

Mercato OM : Le plan pour recruter Mbaye Niang dévoilé

Le budget mercato de l’ OM mis à la disposition de Pablo Longoria pour recruter un attaquant est faible. On parle de quelques 5 millions d’euros pour acheter le nouvel attaquant marseillais. Mbaye Niang, longtemps présent sur les tablettes de l’ Olympique de Marseille, pourrait être ce buteur. Petit problème, le SRFC ne compte pas le brader. Après lui avoir permis de relancer sa carrière, le Stade rennais espère obtenir 25 millions d’euros du transfert du sénégalais. Ce montant peut-il expliquer le fait que Mbaye Niang ne soit plus le « profil recherché » par André Villas-Boas, selon la presse marseillaise ? Toujours est-il que Mbaye Niang est dans le viseur du club phocéen.

SRFC Mercato : un prêt payant du buteur du Stade rennais ?

Selon le quotidien La Provence, l’ OM est incapable de sortir les 25 millions d’euros pour recruter l’attaquant du Stade rennais. Il pourrait donc attendre vers la fin du mercato pour demander un prêt avec option d’achat du joueur. Dans ce cas de figure, ses 5 millions d’euros de budget lui permettraient de financer le prêt payant. Le Stade rennais pourrait marcher à cette idée si Mbaye Niang ne trouve aucun preneur d’ici là. Les dirigeants du SRFC ont anticipé le coup en recrutant Martin Terrier et Serhou Guirassy en plus d’être en course pour Jeremie Boga.

Le mercato OM de cet été 2020 pourrait devenir un des plus difficiles du seul club français unique champion d’Europe. Pablo Longoria, réputé pour dénicher les meilleurs joueurs à petit prix, va devoir briller pour satisfaire l'entraîneur du club.