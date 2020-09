FC Nantes : Pallois, ses vérités sur le début de saison

Le FC Nantes présente un bilan positif en ce début de saison, avec un nul et une victoire. Pour Nicolas Pallois, c'est le fruit d’un entraînement en équipe qu’il faut continuer pour accroître les chances des Nantais pour la suite de la saison.

Un entraînement efficace

Au FC Nantes, des tensions existent actuellement entre l’entraîneur du groupe professionnel Christian Gourcuff et celui des U19 Stéphane Ziani. Ce dernier a accusé le premier de négliger les jeunes talents nantais et de ne pas avoir de projet pour eux. Alors qu’il est sévèrement critiqué par Stéphane Ziani pour sa gestion des jeunes talents nantais, Christian Gourcuff propose au groupe professionnel des séances d’entraînement appréciées de tous. Dans un entretien accordé au site officiel du FC Nantes, Nicolas Pallois a assuré que « tout le monde travaille bien et… prend vraiment du plaisir dans les séances proposées » par Christian Gourcuff. Un entraînement qui a déjà produit une « bonne dynamique » sur laquelle il faudra se baser « pour être prêt à reprendre le chemin de la compétition dans un peu plus d'une semaine (à Monaco) ».

FC Nantes : un bilan de 4 points sur 6 après 2 journées

Pour son premier match de la saison, le FC Nantes s’est déplacé sur la pelouse du Matmut Atlantique pour affronter les Girondins de Bordeaux (0-0). Selon Nicolas Pallois, le résultat de cette rencontre a largement été influencé par « une expulsion rapide » infligée aux Canaris. Lors de la 2e journée, les Nantais ont reçu le Nîmes Olympique (2-1). D'après le défenseur central, le formation nantaise « a mis un peu plus de tout dans cette partie » et devrait « pouvoir attaquer cette période internationale l’esprit un peu plus libéré, avec ce premier succès à domicile ».