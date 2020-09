Montpellier HSC Mercato : Un joli coup déniché aux Pays-Bas

En quête d’un latéral droit, le Montpellier HSC viserait Ricardo van Rhijn, libre de tout contrat depuis son départ de Heerenveen cet été. Si le Néerlandais a tout l’air d’un bon coup, la tâche ne devrait toutefois pas être facile pour les recruteurs montpelliérains.

Montpellier HSC mercato : Ricardo van Rhijn dans le viseur

Selon les informations du magazine néerlandais Voetbal International, le Montpellier HSC serait attiré par le profil de Ricardo van Rhijn pour renforcer le côté droit de sa défense cette saison. Le joueur de 29 ans est également capable de dépanner au poste de défenseur central et a refusé de prolonger avec Heerenveen pour lequel il a joué 19 matchs avant l’arrêt prématuré de la saison d’Eredivisie. Avec l’Ajax Amsterdam (son club formateur), il a disputé une trentaine de matchs de coupe d’Europe et compte avec les Oranjes 8 sélections, dont la dernière remonte à 2014. Si Ricardo van Rhijn présente une situation contractuelle et un profil séduisants, la mission pourrait être très compliquée pour le Montpellier HSC.

Les Pailladins confrontés à deux difficultés dans le dossier

En effet, le Montpellier HSC ne devrait pas lancer d’offensive avant d’avoir vendu certains joueurs. En raison de la crise économique, le club héraultais souhaiterait renflouer ses caisses pour ensuite pouvoir recruter. Seconde difficulté, en attendant de recevoir des offres intéressantes pour ses joueurs, la formation héraultaise pourrait être devancée par d’autres clubs (Maccabi Haifa, Panathinaikos...), également annoncés aux trousses de Ricardo van Rhijn. Les recruteurs montpelliérains devraient donc se dépêcher pour se donner de grandes chances de signer le Néerlandais.