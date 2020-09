Ex - PSG Mercato : Cavani vers une destination surprise ?

Deux mois après son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani se serait enfin trouvé un point de chute. La presse argentine révèle que l’attaquant de 33 ans va s’engager avec un club sud-américain.

Edinson Cavani proche d’un retour en Amérique du sud ?

Le feuilleton Edinson Cavani est-il proche de son épilogue ? Selon la presse argentine, il faut croire que « oui ». Selon Sebastion Srur, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain devrait évoluer dans un championnat exotique. Le journaliste de Radio Continental assure que l’avant-centre de 33 ans a trouvé un accord avec les Brésiliens du Gremio de Porto Alegre. D’après le journaliste argentin, le buteur uruguayen (116 sélections/50 buts) est attendu au Brésil lundi. Le choix d’Edinson Cavani a de quoi surprendre, surtout que le joueur indiquait vouloir rester quelques années en Europe avant de rentrer en Amérique du sud. Mais ses prétentions salariales ont à chaque fois refroidi ses courtisans.

Gremio enfin le bon pour Cavani ?

Le dernier club en date était le Benfica Lisbonne. Alors qu’un accord était trouvé entre les deux parties, la formation portugaise s’est désistée à la dernière minute. Le club lisboète proposait un contrat de trois ans à Edinson Cavani et un salaire annuel estimé à 8 millions d’euros. Un différend (lié à la prime à la signature ?) a fait capoter le deal dans les derniers instants. Avant Benfica, d’autres prétendants comme l’Atlético Madrid, Leeds United, Naples, Boca Juniors ou encore l’Inter Milan avaient renoncé pour les raisons financières. Reste plus qu’à attendre la confirmation du Gremio pour mettre fin à l’un des feuilletons les plus suivis de l’été.