OL : Polémique, Jeff Reine-Adélaïde recadré par Rudi Garcia

Jeff Reine-Adélaïde a exprimé son envie de quitter l’ OL où il n’a plus assez de temps de jeu. Revenu sur la déclaration à polémique du jeune milieu de terrain, Rudi Garcia condamne une sortie jugée égocentrique.

OL : Rudi Garcia pointe l'égo de Jeff Reine-Adélaïde

Jeff Reine-Adélaïde s’est plaint de son temps de jeu à l’OL depuis son retour d’une longue période de blessure. Il a même manifesté son souhait de partir de l’Olympique Lyonnais où il n'est plus titulaire. « Ça a été compliqué de ne pas jouer. [… ] Le discours de l'OL et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu'on trouve une solution... », a déclaré le milieu de terrain de 22 ans dans L’Équipe, mardi dernier. Rudi Garcia a répliqué dans Téléfoot en recadrant Jeff Reine-Adélaïde. « Si on fait passer notre ego après tout le reste, on peut envisager des résultats. La seule déception, c’est que cette déclaration relève d’une démarche individualiste », a-t-il déploré. Le technicien des Gones s’est inquiété ensuite pour son groupe. « Il ne faut pas que cela nuise au groupe. Je veillerai à cela », a-t-il promis.

Jeff Reine-Adélaïde désormais remplaçant

Notons que l’international Espoir Tricolore n’avait pas disputé la finale de la coupe de la Ligue contre le PSG, le 30 juillet. Il était resté sur le banc de touche. Lors du "Final 8" de la Ligue des champions, le N°17 de l’OL avait cumulé 49 minutes de jeu. Plus précisément, il avait joué 23 minutes contre la Juventus, 3 contre Manchester City et 23 autres face au Bayern Munich, chaque fois dans le statut de remplaçant. Lors du premier match de Lyon en Ligue 1, Jeff Reine-Adélaïde était encore sur le banc au coup d’envoi. Il était entré en jeu à la 67e minute contre le Dijon FCO (4-1).