Barça : La volte-face de Messi vue par la presse espagnole

Lionel Messi a finalement décidé de rester au Barça. Si elle se réjouit de la nouvelle décision du génie argentin, la presse espagnole n’a pas manqué de souligner que la crise barcelonaise est loin d'être terminée.

FC Barcelone : les médias espagnols félicitent Lionel Messi

Après une crise d’une dizaine de jours, lors de laquelle Lionel Messi a affiché sa volonté de partir cet été, le calme semble revenu au Barça depuis hier vendredi. Dans un entretien accordé à Goal, l’international argentin a décidé de renoncer à son désir de quitter le FC Barcelone cet été. Un revirement qui comble de joie les médias espagnols. Ainsi, le quotidien catalan Sport barre en Une « Il reste », avec une photo de Lionel Messi en maillot du FC Barcelone version 2020-2021. De son côté, AS a également affiché à sa Une : « Je reste », avant de rappeler que l’Argentin a assuré qu’il n’irait jamais en procès contre le club de sa vie. Le sextuple Ballon d’Or a donc décidé de poursuivre l’aventure en Catalogne et, dans l’ensemble, les médias du pays s’en félicitent.

La crise loin d’être terminée au Barça

En revanche, certaines publications n’ont pas manqué de prévenir que la nouvelle décision du joueur de 33 ans ne met pas fin à la crise. Ainsi, Marca a barré à sa Une : « Messi reste, la crise aussi ». Et le journal le plus vendu d’Espagne d’estimer que « l’Argentin continue à contrecœur ». Son bras de fer avec ses dirigeants passe pour la « plus grosse crise du Barça ». Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo. Sous la plume de son directeur Santi Nolla, le quotidien catalan s’est d’abord réjoui de la volte-face du natif de Rosario : « Messi a dit qu’il restait et qu’il donnerait le maximum. C’est d’abord ce que les supporters catalans du Barça doivent retenir ». Le chroniqueur n’a cependant pas manqué d’ajouter : « Mais il a eu un message dévastateur. Il a dirigé ses flèches directement vers (le président Josep Maria) Bartomeu. » Le capitaine barcelonais ne s’est toujours pas présenté à l’entraînement ce samedi. Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter, il le fera en début de semaine prochaine, après avoir passé son test PCR de dépistage du coronavirus.