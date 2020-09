PSG Mercato : Numéro 6, une vieille piste activée à Naples ?

Avec le départ de Thiago Silva, Marquinhos va retrouver sa place dans l’axe de la défense du PSG. De nouveau en quête d’une sentinelle, le Paris Saint-Germain travaille sur l'arrivée d'une cible localisée du côté de Naples.

Un joueur de Naples de nouveau visé par le PSG

Thiago Silva parti, Marquinhos est appelé à prendre plus de responsabilités au Paris Saint-Germain. Le défenseur de 26 ans va hériter du brassard de capitaine du PSG, mais va également retourner dans l’axe de la défense. Le Brésilien était notamment utilisé comme sentinelle par Thomas Tuchel. Il faut dire que le technicien allemand n'est pas vraiment satisfait des performances d’Idrissa Gueye à ce poste. Le Sénégalais avait été recruté pour occuper ce rôle, mais est depuis reconverti en milieu relayeur. Marquinhos de retour en défense centrale, le PSG devrait donc de nouveau recruter un milieu de terrain. Pour le “Corriere dello Sport”, la direction parisienne pense à une vieille cible pour ce poste. Le journal indique que Leonardo voudrait de nouveau s’offrir Fabian Ruiz.

Naples plus flexible pour Ruiz ?

Le nom du milieu de Naples était évoqué avant que le PSG n’achète Idrissa Gueye. La direction des Gli Azzurri s’était montrée intraitable l’été dernier pour son milieu espagnol (7 sélections pour 1 but). Comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone, également intéressés par Fabian Ruiz, avaient été déboutés. Pour le média transalpin, Aurelio de Laurentiis semble plus enclin à lâcher son poulain cet été. Toutefois, le président de Naples ne compte pas céder son milieu à moins de 60 millions d’euros, soit le double de ce que le club italien avait déboursé pour transférer l’Espagnol du Bétis Séville.