PSG Mercato : Atlético, Leonardo fonce sur Thomas Partey

Le PSG est en quête de renforts expérimentés afin d'aller à la reconquête de la Ligue des champions en 2021. Dès lors, Leonardo s’est lancé aux trousses de Thomas Partey, une ancienne cible du club de la capitale.

Le PSG réactive la piste vers Thomas Partey

Finaliste de la Ligue des champions, le PSG veut désormais franchir le dernier palier, c’est à dire gagner le trophée aux grandes oreilles. Et il a besoin de joueurs aguerris au haut niveau comme Thomas Partey, par exemple. Justement, ce dernier est courtisé par le Paris Saint-Germain depuis 2018 quand il était annoncé pour succéder à Thiago Motta. Le PSG a depuis recruté Idrissa Gueye l’été 2019, mais son profil est moins complet. Le sénégalais (1,74 m pour 66 kg) n’est pas physiquement imposant comparativement à Thomas Partey (1,85 m pour 78 kg). Et d’après ESPN, le PSG a réactivé la piste menant vers le milieu défensif de l’Atlético Madrid. Les dirigeants parisiens seraient bien inspirés en passant à l’offensive pour le Ghanéen, Arsenal étant en pole position pour le recruter.

Thomas Partey et sa grande expérience du haut niveau

Thomas Partey évolue à l’Atlético Madrid depuis 2013. Son contrat est valide jusqu’en juin 2023 et sa cote est estimée à 40 M€ par Transfermarkt. Une valeur évidemment en dessous du montant de sa clause libératoire, fixée à 50 M€ par les Colchoneros. Le joueur de 27 ans est international ghanéen depuis 2016 et compte 26 sélections avec les Black Stars, dont il est l’un des capitaines. Thomas Partey a disputé 31 matchs en Ligue des champions et 8 en Ligue Europa. La cible du PSG a été finaliste de la C1 en 2016, vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 2018 et vainqueur de la Ligue Europa en 2018. En Liga (championnat de l’élite en Espagne), il a joué 160 matchs en 6 saisons consécutives (2014-2020).