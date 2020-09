FC Nantes : Christian Gourcuff règle ses comptes avec Ziani

Dans une récente sortie, Stéphane Ziani a critiqué la gestion des jeunes du FC Nantes par Christian Gourcuff. Dans un entretien à L’Équipe, le coach du FCN s’est défendu des attaques de l’entraîneur des U19 des Canaris.

Christian Gourcuff fait le point sur la crise au FC Nantes

Christian Gourcuff n’apprécie pas la dernière sortie de Stéphane Ziani. Interrogé par Ouest-France, le coach des U19 du FC Nantes reprochait à l’entraîneur de l’équipe première de ne pas faire confiance aux jeunes. Des accusations dont se défend le concerné. L’entraîneur des Canaris a réagi dans les colonnes du quotidien sportif samedi. « Tout ça est aussi grotesque sur le fond que sur la forme mais je laisse ma susceptibilité de côté, on se concentre sur le travail », indique le coach du groupe professionnel nantais. Arrivé à Nantes en 2019, le technicien de 65 ans se targue d’avoir lancé certains jeunes comme Imran Louza et Randal Kolo Muani.

L’avenir de Gourcuff menacé à Nantes ?

Christian Gourcuff estime que ses propositions n’ont pas reçu un écho favorable auprès « des gens qui ne veulent pas écouter ». Mis à mal par son homologue des U19, le coach du FC Nantes a également répondu aux questions liées à son avenir. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club des Bords de l’Erdre. « On ne se doit rien, je n’ai aucune ambition personnelle et si on doit se séparer, il n’y aura aucun souci. Je ne me fixe aucune limite, mais je suis assez réaliste aussi », explique-t-il. Tourné vers la reprise, l’entraîneur nantais veut désormais se concentrer sur les échéances qui attendent son club. « La récrée est finie », grogne d’ailleurs l’entraîneur des Canaris.