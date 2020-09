OM Mercato : Enfin un prétendant pour Kostas Mitroglou !

André Villas-Boas ne compte pas sur Kostas Mitroglou. L’OM voudrait se séparer du buteur grec encore sous contrat jusqu’en juin 2021. L’Olympiakos aurait manifesté son intérêt pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

La porte de sortie indiquée à Kostas Mitroglou

André Villas-Boas, qui est connu pour son franc-parler, a scellé le sort de Kostas Mitroglou la semaine dernière. Le technicien portugais a déclaré qu’il ne comptait pas sur le buteur grec, invité à trouver un autre club cette saison malgré son contrat encore valable avec l’OM. Mais en raison de ses difficultés depuis son départ de Benfica (août 2017), l’international grec ne semble intéresser aucun club cet été.

L’Olympiakos en lice pour le grec

L’Olympiakos serait attiré par le profil de Kostas Mitroglou. Un intérêt qui ne date d’ailleurs pas de cet été. « Il y avait et il y a toujours un intérêt pour Mitroglou à l'Olympiakos, je n'ai guère de doutes là-dessus », a confié le journaliste grec Alain Anastasakis au Phocéen. Mais pour l’OM désireux de se débarrasser de l’ancien de Fulham, ce n’est pas encore gagné, car la formation du Pirée pourrait ne pas conclure l’affaire. En effet, le confrère grec prévient qu’à l’Olympiakos, « leur secteur offensif est déjà fourni avec El-Arabi, le transfert définitif d'Ahmed Hassan et le retour de prêt de Guerrero ». À cette raison sportive, Alain Anastasakis ajoute que « le club se débat dans des affaires judiciaires et, bien sûr, les difficultés financières liées à la crise du Covid ». Malgré les difficultés de l’Olympiakos, l’affaire peut toujours être conclue. Pour cela, il faudrait que « l'OM ne réclame pas d'indemnité de transfert ».