RC Lens Mercato : Bayala à Amiens SC, les raisons du blocage

À un an de la fin de son contrat avec le RC Lens, Cyrille Bayala a été mis sur le marché des transferts. Amiens SC veut le recruter, mais le dossier coince. La Voix du Nord croit savoir ce qui bloque le départ du polyvalent ailier du Racing Club.

RC Lens : L'offre d'Amiens SC repoussée pour Cyrille Bayala

Promu en Ligue 1, le RC Lens s’est renforcé offensivement cet été. La direction du RCL ne compte plus sur Cyrille Bayala qu'il espère refiler à un autre club avant la fin du mercato estival. Ce dernier sort pourtant d'une saison réussie avec l’AC Ajaccio à qui il avait été prêté en 2019-2020. Il avait été titulaire 27 fois sur les 28 journées de championnat de la saison passée. En effet, il ne reste plus qu’une saison de bail au Burkinabé chez les Sang et Or. Le club veut le vendre ce mercato estival pour éviter son départ gratuit l’été 2021. Franck Haise ne le compte pas dans ses plans pour cette saison dans l’élite. Le média régional confirme un intérêt d’Amiens SC pour Cyrille Bayala, mais aussi de 4 autres clubs de Ligue 2 : le Havre AC, le SM Caen, le FC Sochaux et Clermont Foot. La source évoque une offre amiénoise transmise la semaine dernière aux Lensois. Cette proposition aurait été refoulée par le RCL, car jugée insuffisante. Le club picard aurait aimé se faire prêter le joueur de 24 ans, cas de figure refusé par le RC Lens du fait de la fin prochaine du contrat du joueur.

Les atouts offensifs de l'équipe de Franck Haise

Pour revenir au RCL, il s’est renforcé offensivement cet été. Le coach des Artois peut compter sur Corentin Jean (ailier droit ou avant-centre), dont l’option d’achat a été levée, mais également sur Gaël Kakuta (milieu offensif) revenu à la maison (dans son club formateur) et Ignatius Ganago (recruté à l’OGC Nice). Gaëtan Robail (ailier gauche), Florian Sotoca et Simon Banza (attaquants de pointe) étaient déjà au club et restent des options offensives pour Franck Haise.