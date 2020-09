Olympique de Marseille Mercato : offre pour Kevin Strootman ?

Arrivé à l’ Olympique de Marseille en 2018, Kevin Strootman ne devrait pas honorer son contrat jusqu’à son terme. Le milieu de terrain pourrait prendre la route de la Turquie où un nouveau prétendant se serait signalé.

Olympique de Marseille Mercato : Kevin Strootman à Galatasaray ?

Cité parmi les indésirables à l’ Olympique de Marseille, Kevin Strootman est sur le départ. Le joueur de 30 ans aurait un nouveau prétendant à l’étranger. Comme l’indique le média turc TRT Spor, Galatasaray s’intéresse au milieu international néerlandais (45 sélections/3 buts). La formation stambouliote sort d’une saison décevante au terme de laquelle elle a perdu son titre de champion. Les Lions n’ont fini qu’à la 6e place de Super Lig, synonyme de 2e tour de qualification pour la Ligue Europa. C’est donc pour se renforcer que Galatasaray pisterait ce joueur confirmé qu'est Strootman. L’ OM ne va pas s’opposer à son départ comme l’indiquait déjà La Provence.

Une aventure décevante pour Strootman à l’ OM

Le journal local assurait en effet que le club phocéen veut se débarrasser de Kevin Strootman. À l’ Olympique de Marseille, les remplaçants pour le Néerlandais ne manquent pas. André Villas-Boas peut s’appuyer sur Valentin Rongier et Pape Gueye (recruté cet été) en cas de départ de Strootman. Ce dernier avait été recruté lorsque Rudi Garcia officiait encore sur le banc du club phocéen. Il n’a jamais atteint son niveau de performance de l’AS Rome. Acheté à 25 millions d’euros, le néerlandais ne vaudrait plus que 8 millions, selon le site spécialisé Transfermarkt. Au total, Kevin Strootman a joué 65 matchs sous le maillot de l' OM pour qui il a inscrit 3 buts et réalisé 9 passes décisives. Son éventuel départ serait un gros soulagement pour l'écurie phocéenne qui va faire entrer de l'argent dans ses caisses en plus de se séparer d'un imposant salaire.