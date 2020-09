ASSE Mercato : Yohan Cabaye recommandé aux Girondins

Les Girondins de Bordeaux, en plein mercato, gagneraient à recruter Yohan Cabaye, l'ex-joueur de l' ASSE, libre depuis la fin de son contrat dans le Forez. Nelson Dias recommande l'international français au club entraîné par Jean-Louis Gasset.

ASSE : Yohan Cabaye pourrait aider les Girondins de Bordeaux

Cet été, les Girondins de Bordeaux se sont massivement renforcés en offrant leur premier contrat professionnel à plusieurs jeunes talents du club. Si ces signatures séduisent Nelson Dias, il souhaite tout de même voir Yohan Cabaye chez les Bordelais. Au micro de France Bleu Gironde, le directeur sportif de Mérignac-Arlac estime que la signature de l’ancien Stéphanois « permettrait d’avoir un équilibre entre les joueurs expérimentés comme Costil, internationaux, qui pourraient encadrer les jeunes qui ont signé au club récemment ». Pour encadrer correctement les jeunes talents bordelais, le responsable arlacais compte aussi sur l’entraîneur des Girondins. Selon Nelson Dias, Bordeaux « a peut-être la chance cette année d’avoir Jean-Louis Gasset sur l’équipe pro ». Il est convaincu que l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG et en Équipe de France peut tirer le meilleur d'un tel maillage entre jeunes et joueurs d'expérience.

Quel avenir pour l’ancien Parisien ?

Alors que Nelson Dias voudrait le voir à Bordeaux, Yohan Cabaye vise plutôt une autre destination pour la suite de sa carrière. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain de 34 ans, libre depuis son départ de l’ASSE cet été, a annoncé que sa prochaine destination était « plus à l’étranger ». L’ex-Lillois est notamment annoncé du côté de la MLS, un championnat qui séduit de plus en plus de joueurs ayant évolué au haut niveau européen. L'ancien joueur de l' ASSE aurait même déjà des touches avec au moins deux clubs de la Major League Soccer, mais les noms n'ont à ce jour pas encore filtré. Bordeaux entendra-t-il le message de Nelson Dias et a-t-il simplement les moyens de griller la politesse aux clubs américains intéressés par les services de l'ancien joueur de l' ASSE ?